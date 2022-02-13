Лапорта о ничьей «Реала»: «У «Барселоны» остается шанс выиграть Ла Лигу. Я оптимист по натуре»

Президент «Барселоны» высказался перед матчем 24-го тура с .

«Для нас это шанс продемонстрировать, что за прошедшую неделю мы стали еще сильнее, и я надеюсь, что нам это удастся.

Благодаря тому, что «Реал» сыграл вничью [c «Вильярреалом»], шанс выиграть Ла Лигу еще остается. Я всегда был оптимистом по натуре и думаю, что у нас еще есть шанс победить в этом чемпионате. Я всегда говорил, что наше время еще придет.

Матчи с «Эспаньолом», «Валенсией» и «Атлетиком» крайне важны для попадания в Лигу чемпионов, и мы можем дождаться возможности совершить рывок за титулом. Если не будет побеждать, а мы будем, это возможно», – сказал Лапорта.