Кураньи о Смолове в «Динамо»: «Красивая история. Он должен стать образцом для молодых футболистов»

Бывший форвард поделился мнением о нападающем .

– Вы играли вместе с Федором Смоловым в «Динамо». Сейчас он вернулся домой. Что вы думаете об этом трансфере? Сможет ли нападающий сделать нашу команду сильнее?

– Мне нравится футболист Смолов, и я рад за него и за «Динамо». Это красивая история, которая может быть полезна обеим сторонам. Федор полон желания показать в «Динамо», на что он способен.

И со своим опытом он должен стать образцом для молодых футболистов. Таким же, какими были мы с Андреем Ворониным для него и Саши Кокорина. Конечно, он может стать одним из ключевых игроков «Динамо». Уверен, он привнесет в игру команды новые качества.

– Когда Смолов был молодым, какие игровые качества бросались вам в глаза? Какие советы вы давали ему в прошлом? И что вы могли бы сказать ему сейчас?

– Он был очень быстрым и обладал отличной техникой. Я всегда убеждал его, что для достижения своих целей ему нужно очень много работать и всегда верить в себя. Думаю, в определенный момент он стал делать и то, и другое.

Сейчас я желаю ему как можно быстрее стать одним из ведущих игроков «Динамо» и помочь своими голами провести команде столь же шикарную вторую половину сезона, какой была и первая, – сказал Кураньи.