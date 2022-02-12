Кевин Кураньи: «Секрет успеха Шварца – в мужестве. Нужно большое мужество, чтобы доверять молодежи в ответственных матчах»

Бывший форвард оценил работу главного тренера бело-голубых .

– Что думаете о Сандро Шварце? Что говорят о нем и его успешной работе с «Динамо» в Германии?

– Он мне нравится. И как человек, и как тренер. Я в восторге от того, как он ведет «Динамо» к успеху.

Он свободно доверяет молодым игрокам, не боится, плюс ставит атакующий и привлекательный футбол. Крупные немецкие газеты регулярно пишут о нем и его успехах. Отдельно много говорилось о том, что его трижды признавали лучшим тренером месяца в Премьер-лиге.

– Как Сандро удалось за столь короткое время создать такую успешную команду?

– Думаю, секрет в мужестве! Поверьте, нужно большое мужество, чтобы доверять молодежи в ответственных матчах, не бояться делать на нее ставку. Мне кажется это здорово, что оно было вознаграждено такой отдачей – результатами команды и прогрессом молодых ребят.

Крайне важно, чтобы у него была поддержка со стороны клуба. И она у Сандро есть, что позволяет ему спокойно делать свою работу и двигаться вперед шаг за шагом.

– сейчас входит в тренерский штаб Шварца. Вас удивляет, что он решил сосредоточиться на тренерской карьере? Вспомните, пожалуйста, лучшие моменты из ваших совместных игр.

– Да, я был сильно этим удивлен. Вообще, я всегда был уверен, что со своей фигурой Андрей скорее откроет фитнес-клуб (смеется).

Но если говорить серьезно, то Воронин сейчас идеально подходит «Динамо»: он знает и немецкий, и русский языки, является большим игроком в истории клуба.

У меня было много крутых моментов, связанных с Андреем в «Динамо». Мы отлично подходили друг к другу – между нами была настоящая «химия» как на поле, так и вне его.

– Почему немецкие тренеры так успешны и популярны в России? В чем секрет?

– Думаю, дело в том, что просто в Германии хорошая подготовка тренеров. Как результат, у нас в стране огромное количество супермолодых специалистов. И они едут не только в Россию.

Нагельсманн работает в «Баварии», Тедеско в «Лейпциге», Яйссле в «Зальцбурге», Тухель в «Челси». Сандро в солидной компании, – сказал Кураньи.