«Атлетико» может продать Облака, Льоренте или Феликса, если не попадет в следующую ЛЧ

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«Атлетико» может лишиться ряда ключевых футболистов, если не сумеет обеспечить себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Marca информирует, что для мадридцев критически важно занять место в топ-4 по итогам чемпионата Испании и гарантировать себе выплаты, являющиеся следствием участия в ЛЧ.

Если же «Атлетико» не сможет финишировать в четверке или выиграть текущую ЛЧ, то столкнется с необходимостью продавать важных игроков. В их числе называются голкипер Ян Облак, полузащитники Жоау Феликс и Маркос Льоренте.

В настоящий момент команда из столицы Испании занимает 6-е место в Ла Лиге. Сегодня она сыграет с «Хетафе» – начало в 23:00 по московскому времени.

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