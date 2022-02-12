«Атлетико» может продать Облака, Льоренте или Феликса, если не попадет в следующую ЛЧ

может лишиться ряда ключевых футболистов, если не сумеет обеспечить себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Marca информирует, что для мадридцев критически важно занять место в топ-4 по итогам чемпионата Испании и гарантировать себе выплаты, являющиеся следствием участия в ЛЧ.

Если же «Атлетико» не сможет финишировать в четверке или выиграть текущую ЛЧ, то столкнется с необходимостью продавать важных игроков. В их числе называются голкипер , полузащитники и Маркос Льоренте.

В настоящий момент команда из столицы занимает 6-е место в . Сегодня она сыграет с «Хетафе» – начало в 23:00 по московскому времени.