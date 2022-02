37-летний Силва признан лучшим игроком клубного ЧМ. Защитник выиграл турнир с «Челси»

выиграл чемпионат мира среди клубов, в финале одолев «Палмейрас» (2:1) в дополнительное время.

Лучшим футболистом турнира был признан защитник «синих» . 37-летний бразилец провел все 120 минут решающей игры, а до этого отыграл 90 минут против «Аль-Хилаля» (1:0) в полуфинале.

