37-летний Силва признан лучшим игроком клубного ЧМ. Защитник выиграл турнир с «Челси»

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«Челси» выиграл чемпионат мира среди клубов, в финале одолев «Палмейрас» (2:1) в дополнительное время.

Лучшим футболистом турнира был признан защитник «синих» Тиаго Силва. 37-летний бразилец провел все 120 минут решающей игры, а до этого отыграл 90 минут против «Аль-Хилаля» (1:0) в полуфинале.

Подробно со статистикой выступлений защитника можно ознакомиться здесь.

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