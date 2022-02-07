Сергей Ташуев: «Зенит» – не тот клуб, куда нужно стремиться Сафонову. Если и уходить, то сразу в Европу»

Экс-тренер «Краснодара» прокомментировал информацию об интересе к вратарю «быков» Матвею Сафонову.

«Сейчас Сафонов играет в достаточно неплохом клубе. Клубе, у которого есть амбиции, вложения и прекрасная инфраструктура. Думаю, что «Зенит» – не тот клуб, куда сегодня нужно стремиться Матвею. Ему нужно идти в команды, которые играют в Лиге чемпионов на уровне плей-офф, четвертьфиналов и дальше. Не совсем правильно сейчас переходить именно в «Зенит».

Да, с точки зрения результата «Зенит» более стабилен, но «Краснодар» не сильно уступает в этом. Матвей еще достаточно молодой парень. Сейчас его карьера развивается поступательно. На мой взгляд, Сафонову если и уходить, то только сразу в Европу, игра за сборную может в этом ему также помочь. Он еще поиграет и принесет много пользы , – сказал Ташуев.