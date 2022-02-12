Грилиш может пропустить около месяца. Он получил травму на тренировке «Ман Сити»

Главный тренер сообщил о том, что хавбек пропустит матч 25-го тура АПЛ с из-за травмы.

«Он получил повреждение, похожее на то, что у него было в «Астон Вилле» в прошлом году (у игрока были проблемы с голенью – прим. Sports.ru).

На тренировке после игры с «Брентфордом» он почувствовал себя нехорошо, мы провели осмотр, и сегодня он сыграть не сможет. Надеюсь, он будет готов во вторник», – отметил Гвардиола.

Как утверждает журналист The Telegraph Майк Макграт, у Грилиша проблема несколько более серьезная, и игрок может пропустить около месяца.

В нынешнем сезоне англичанин провел 17 игр в АПЛ, забив 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.