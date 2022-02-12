«Наемники, которым переплачивают». Ультрас «ПСЖ» выразили недовольство во время матча с «Ренном»

Болельщики во время матча Лиги 1 против (1:0) выразили недовольство работой клуба.

Объединение фанатов Collectif Ultras Paris вывесило много баннеров, обращенных к руководству клуба и игрокам.

На них были такие слова: «Целый тайм, чтобы доказать наше недовольство. Сколько времени нужно вам, чтобы показать свою приверженность?», «Леонардо: время уходить?», «Уважайте женскую команду!», «Запущенная команда без дисциплины, наемники, которым переплачивают» и другие.

Болельщики из объединения Virage Auteuil покинули трибуны в первом тайме.

После победы над «Ренном» никто из игроков «ПСЖ» не подошел к болельщикам.