Дибала не продлит контракт с «Юве», если ничего не изменится. Форвард расстроен, что ему не повысят зарплату

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Форвард Пауло Дибала может покинуть «Ювентус».

Если ситуация радикально не изменится, 28-летний аргентинец не продлит контракт с туринским клубом, срок которого истекает в июне 2022 года, сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло.

Дибала расстроен тем, что «Ювентус» пересмотрел условия его нового контракта.

Сообщалось, что Пауло не повысят зарплату, в лучшем случае контракт продлят на прежних условиях. При таком раскладе он уже выслушивает предложения от других клубов. 

Статистику Дибалы можно изучить здесь.

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