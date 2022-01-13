Дибала не продлит контракт с «Юве», если ничего не изменится. Форвард расстроен, что ему не повысят зарплату

Форвард Пауло Дибала может покинуть «Ювентус».
Если ситуация радикально не изменится, 28-летний аргентинец не продлит контракт с туринским клубом, срок которого истекает в июне 2022 года, сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло.
Дибала расстроен тем, что «Ювентус» пересмотрел условия его нового контракта.
Сообщалось, что Пауло не повысят зарплату, в лучшем случае контракт продлят на прежних условиях. При таком раскладе он уже выслушивает предложения от других клубов.
Статистику Дибалы можно изучить здесь.