Дибала не продлит контракт с «Юве», если ничего не изменится. Форвард расстроен, что ему не повысят зарплату

Форвард Пауло Дибала может покинуть .

Если ситуация радикально не изменится, 28-летний аргентинец не продлит контракт с туринским клубом, срок которого истекает в июне 2022 года, сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло.

Дибала расстроен тем, что «Ювентус» пересмотрел условия его нового контракта.

Сообщалось, что Пауло не повысят зарплату, в лучшем случае контракт продлят на прежних условиях. При таком раскладе он уже выслушивает предложения от других клубов.

Статистику Дибалы можно изучить здесь.