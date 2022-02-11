Тухель сможет руководить «Челси» в финале клубного ЧМ после отрицательного теста на ковид

Теги Челси Палмейрас премьер-лига Англия чемпионат мира среди клубов Томас Тухель коронавирус Здоровье Футбол

Главный тренер «Челси» Томас Тухель сможет руководить командой в финале клубного чемпионата мира.

48-летний немец, ранее сдавший положительный тест на коронавирус, выполнил протокол, дождался отрицательного теста и вылетел в Абу-Даби.

Тухель уже присоединился к команде в отеле в столице Объединенных Арабских Эмиратов накануне игры.

Томас пропустил 2 игры своей команды – против «Плимута» (2:0) в Кубке Англии и «Аль-Хилаля» (1:0) в ОАЭ.

«Синие» 12 февраля в финале клубного чемпионата мира сыграют с «Палмейрас».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные