Тухель сможет руководить «Челси» в финале клубного ЧМ после отрицательного теста на ковид

Главный тренер «Челси» Томас Тухель сможет руководить командой в финале клубного чемпионата мира.
48-летний немец, ранее сдавший положительный тест на коронавирус, выполнил протокол, дождался отрицательного теста и вылетел в Абу-Даби.
Тухель уже присоединился к команде в отеле в столице Объединенных Арабских Эмиратов накануне игры.
Томас пропустил 2 игры своей команды – против «Плимута» (2:0) в Кубке Англии и «Аль-Хилаля» (1:0) в ОАЭ.
«Синие» 12 февраля в финале клубного чемпионата мира сыграют с «Палмейрас».
Look who’s here. 👀 pic.twitter.com/q3vU8D5viP— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 11, 2022