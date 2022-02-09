«Челси» вышел в финал клубного ЧМ, обыграв «Аль-Хилаль» (1:0) благодаря голу Лукаку

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В полуфинале клубного чемпионата мира в Катаре «Челси» победил «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии (1:0). 

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

В финале команда Томаса Тухеля сыграет с «Палмейрас».

Аль-Хилаль Саудовская Аравия – Челси Англия 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
9 февраля, 19.30, «Mohammed Bin Zayed Stadium»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 32 Лукаку.
Аль-ХилальАль-Маюф, Аль-Брейк, Чжан Хен Су, Аль-Булайхи, Аль-Шахрани, Аль-Досари (Каррильо, 82), Куэльяр, Канно, Матеус Перейра (Майкл Ричард, 82), Марега, Игало.
ЧелсиАррисабалага, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо (Сарр, 87), Ковачич, Жоржиньо (Канте, 46), Зиеш (Маунт, 72), Хавертц, Лукаку.
Предупреждения:
Куэльяр (66), Ковачич (81), Аль-Булайхи (84).

Статистика клубного ЧМ

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