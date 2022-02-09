«Челси» вышел в финал клубного ЧМ, обыграв «Аль-Хилаль» (1:0) благодаря голу Лукаку

В полуфинале клубного чемпионата мира в Катаре «Челси» победил «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии (1:0).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
В финале команда Томаса Тухеля сыграет с «Палмейрас».
- Дата проведения
- 9 февраля, 19.30, «Mohammed Bin Zayed Stadium»
- Гол:
- 0:1 – 32 Лукаку.
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Аль-Хилаль –
Аль-Маюф, Аль-Брейк, Чжан Хен Су, Аль-Булайхи, Аль-Шахрани, Аль-Досари (Каррильо, 82), Куэльяр, Канно, Матеус Перейра (Майкл Ричард, 82), Марега, Игало.
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Челси –
Аррисабалага, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо (Сарр, 87), Ковачич, Жоржиньо (Канте, 46), Зиеш (Маунт, 72), Хавертц, Лукаку.
- Предупреждения:
- Куэльяр (66), Ковачич (81), Аль-Булайхи (84).