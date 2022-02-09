«Челси» вышел в финал клубного ЧМ, обыграв «Аль-Хилаль» (1:0) благодаря голу Лукаку

В полуфинале клубного чемпионата мира в Катаре победил из Саудовской Аравии (1:0).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

В финале команда Томаса Тухеля сыграет с «Палмейрас».

Статистика клубного ЧМ