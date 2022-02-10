АПЛ получит 5,3 млрд фунтов со следующей продажи ТВ-прав за рубеж. Впервые выплаты будут больше, чем от английских компаний

Доходы АПЛ от продажи телевизионных прав в за рубеж продолжат расти.

Лига уведомила клубы на сегодняшнем собрании, что получит от иностранных вещателей 5,3 миллиарда фунтов за три сезона после заключения новой сделки.

По нынешнему соглашению, срок действия которого истекает в конце этого сезона, АПЛ получила 4,1 миллиарда фунтов от иностранных вещателей за трехлетний цикл.

Впервые за 30 лет практики продажи ТВ-прав за рубеж доходы АПЛ от иностранных компаний превысят выплаты от английских вещателей – 5,3 млрд фунтов против 5,1 млрд (за такую сумму АПЛ продала ТВ-права внутри страны на трехлетний цикл, заканчивающийся в 2025 году).

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