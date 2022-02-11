«Тоттенхэм» может подать заявку на проведение Супербоула на своем стадионе в 2026 году

«Тоттенхэм» рассматривает возможность подать заявку на проведение Супербоула, сообщает Daily Mail.

«Шпоры» хотят стать первыми хозяевами финала НФЛ за пределами США. Клуб изучает вариант подачи заявки на 2026 год.

Помимо , среди городов не из США в проведении Супербоула заинтересован Сидней.

На стадионе «Тоттенхэма» уже проводились матчи НФЛ. У клуба действует 10-летний контракт с НФЛ на проведение двух матчей регулярного сезона на своем стадионе.

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