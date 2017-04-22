НФЛ вложила почти 13 млн долларов в новый стадион «Тоттенхэма»

НФЛ потратила 12,8 миллиона долларов на строительство нового стадиона в Лондоне.

До начала строительства «Тоттенхэм» и НФЛ договорились о том, что лига внесет 1 миллиард долларов, а взамен получит на новом стадионе раздевалки и игровое покрытие, соответствующее стандартам НФЛ. Для матчей по американскому футболу будет специальное покрытие.

Со следующего года НФЛ планирует проводить по две игры в год на стадионе «Тоттенхэма» и по одной – на арене и на регбийном стадионе в Твикенхэме.

На данный момент четыре матча в Лондоне являются минимумом, который устраивает НФЛ. Лига намерена дальше инвестировать средства в зарубежные проекты и развивать свое присутствие за океаном.