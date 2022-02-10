Депутат Роднина: «Фигурное катание в России смотрят больше людей, чем футбол. У него очень ограниченная аудитория»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина сравнила популярность футбола и фигурного катания в России.

– Какой вид спорта наиболее популярен в России?

– У нас много людей смотрят фигурное катание, но не все занимаются этим видом спорта. В секции футбола больше людей, чем в других видах спорта.

– Футбол и больше смотрят, нежели фигурное катание.

– Я бы так не сказала. Фигурное катание смотрят больше людей, чем футбол в России.

Зрители фигурного катания – женщины, молодые, средние, мужчины, дети. А у футбола очень ограниченная аудитория, – заявила Роднина.

Депутат Роднина: «Футбол в России не стал игрой, которую смотрят всей семьей. У нас не так, как в Испании»