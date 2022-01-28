Депутат Роднина о Fan ID: «Болельщики должны выполнять то, что от них требуется законодательством. Закон нужен, чтобы на стадионах было спокойно»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия болельщики Ирина Роднина Политика Fan ID Футбол

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина исключила отмену закону о введении Fan ID в российском футболе.

«Такой закон нужен для того, чтобы на стадионах было спокойно. Главная задача – обеспечить полную безопасность. Что тут такого? Это не говорит о том, что все люди, которые ходят на футбол, несут опасность. Но футбольная среда несколько отличается от других видов спорта. Есть отдельные неприятные прецеденты.

Бойкоты приведут к отмене закона? Закон принят и вступит в силу 1 июня 2022 года. Об отмене речи не идет. Болельщики должны выполнять то, что от них требуется законодательством», – заявила Роднина.

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