«Ты что, совсем #######?» Глава пресс-службы «Спартака» – журналисту, предлагавшему ссылаться на него, а не на сайт клуба

Глава пресс-службы Дмитрий Зеленов эмоционально отреагировал на высказывание журналиста Дмитрия Клипина.

Клипин, комментируя продление контракта с полузащитником , написал в своем телеграме следующее: «Сука, дико смешно, когда народ ссылается не на канал, который первым дал про продление контракта с Мозесом, а на офи [официальный сайт]. Зеленов, все в порядке? Эксперимент продолжается».

«Ты что, совсем ####### (идиот)?» – написал в комментариях к посту Зеленов.

Ранее Клипин упрекал Зеленова в том, что он «не уважает чужие интересы» и губит инсайды, когда к нему обращаются, чтобы проверить какую-то информацию.