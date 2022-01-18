Левандовски о неполучении «Золотого мяча»: «Для меня важнее, когда выбирают игроки и тренеры»

Нападающий «Баварии» высказался о том, что не получил -2021, который достался Лионелю Месси из «ПСЖ».

«У каждой награды свои правила вручения. Для меня всегда важнее, когда выбирают игроки и тренеры. Я ценю это больше, чем когда [в голосовании] нет ни игроков, ни тренеров», – сказал поляк.

Левандовски выиграл приз от ФИФА, где победителя выбирают совместным голосованием капитанов сборных, тренеров сборных, журналистов и болельщиков.

В жюри «Золотого мяча» входят журналисты разных стран.

🧐 Изучаем голоса премии ФИФА: Неймар – аутсайдер (за него только Месси, Тиаго Силва и тренер Лаоса), игроки часто выбирают друзей

За кого голосовали Месси, Криш и Левандовски? В тройке Лео – ни Роналду, ни Роберта 🙄