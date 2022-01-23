УЕФА ожидает рост доходов до 5+ млрд евро в год от нового формата ЛЧ

ожидает серьезного роста доходов после введения нового формата Лиги чемпионов.

Организация рассчитывает, что доходы от телевизионных и коммерческих прав на турнир вырастут на 40% – до более чем 5 миллиардов евро в год.

Дополнительные денежные поступления приведут к значительному увеличению доходов клубов-участников Лиги чемпионов.

Новый формат турнира запустят в 2024 году. Групповой этап пройдет по швейцарской системе, количество участников вырастет с 32 до 36.

Флорентино Перес не понимает новый формат ЛЧ. Ох, объясняем еще раз

