УЕФА ожидает рост доходов до 5+ млрд евро в год от нового формата ЛЧ

УЕФА ожидает серьезного роста доходов после введения нового формата Лиги чемпионов.
Организация рассчитывает, что доходы от телевизионных и коммерческих прав на турнир вырастут на 40% – до более чем 5 миллиардов евро в год.
Дополнительные денежные поступления приведут к значительному увеличению доходов клубов-участников Лиги чемпионов.
Новый формат турнира запустят в 2024 году. Групповой этап пройдет по швейцарской системе, количество участников вырастет с 32 до 36.
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