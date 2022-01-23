УЕФА ожидает рост доходов до 5+ млрд евро в год от нового формата ЛЧ

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УЕФА ожидает серьезного роста доходов после введения нового формата Лиги чемпионов.

Организация рассчитывает, что доходы от телевизионных и коммерческих прав на турнир вырастут на 40% – до более чем 5 миллиардов евро в год. 

Дополнительные денежные поступления приведут к значительному увеличению доходов клубов-участников Лиги чемпионов.

Новый формат турнира запустят в 2024 году. Групповой этап пройдет по швейцарской системе, количество участников вырастет с 32 до 36.

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