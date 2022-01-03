Ферран Торрес: «Мы с Хави знаем, что такое ДНК «Барсы». Это лучший клуб мира, я мечтал играть здесь»

Новичок «Барселоны» поделился эмоциями после перехода в клуб.

«Я воодушевлен как мальчишка. С несколькими игроками я знаком по сборной, они очень хорошо меня приняли. Я очень счастлив.

Вчерашняя победа [над «Мальоркой»] была очень важной для достижения наших целей. «Барса» – лучший клуб мира, который всегда борется за все трофеи. Команда продолжает расти. У нас очень молодой состав, которому нужно учиться добиваться больших успехов.

Я мечтал играть за «Барсу», и эта мечта осуществилась. Это уже факт. Я провел хороший матч за сборную против Италии, и Матеу [Алемани, директор «Барсы»] позвонил моему менеджеру, чтобы сказать, что я симпатичен «Барсе». Я сказал агенту, что хочу перейти.

«Сити» – один из лучших клубов, но я амбициозен и хотел прийти в «Барселону», чтобы помочь ей вернуться на заслуженное место. Здесь очень сплоченный коллектив.

Решающий момент – симпатия тренера, потому что он здесь главный. Мы с знаем, что такое ДНК «Барсы». Работа с Гвардиолой и поспособствовала моему трансферу», – сказал Торрес.