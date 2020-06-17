Зидан хочет видеть Мане в «Реале», но клуб не может позволить себе этот трансфер

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хотел бы видеть в составе мадридского клуба полузащитника «Ливерпуля» Садьо Мане.
Прошлым летом он попросил клуб приобрести 28-летнего сенегальца, потому что хотел, чтобы команда стала играть агрессивнее и быстрее. Хоть Зидан и остается большим поклонником таланта Мане, «Реал» попросит его сконцентрироваться на развитии Винисиуса Жуниора, поскольку клуб не может позволить себе приобрести Мане из-за последствий кризиса.
Из-за сложившейся в мире ситуации в «Реале» крайне пессимистично смотрят на вероятность совершения каких-либо сделок этим летом.
Мане с большим уважением относится к главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу и получает хорошую зарплату в английском клубе (около 150 тысяч фунтов в неделю).
Чтобы переманить Мане в «Реал», нужно предложить больше денег. Мадридский клуб не может пойти на это в условиях, когда капитан команды Серхио Рамос еще не получил предложение о продлении контракта, а остальным футболистам снижают зарплаты.
«Реал» перешел в режим экономии даже до пандемии коронавируса – на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сейчас проводятся масштабные строительные работы. Они обойдутся примерно в 800 млн евро.
В этом сезоне Мане провел за «Ливерпуль» 28 матчей в АПЛ, забил 15 мячей и отдал 9 голевых передач.
Игроки «Ливерпуля» и «Эвертона» встали на колено после стартового свистка, а Мане забыл и побежал в атаку