Зидан хочет видеть Мане в «Реале», но клуб не может позволить себе этот трансфер

Главный тренер хотел бы видеть в составе мадридского клуба полузащитника «Ливерпуля» .

Прошлым летом он попросил клуб приобрести 28-летнего сенегальца, потому что хотел, чтобы команда стала играть агрессивнее и быстрее. Хоть Зидан и остается большим поклонником таланта Мане, «Реал» попросит его сконцентрироваться на развитии , поскольку клуб не может позволить себе приобрести Мане из-за последствий кризиса.

Из-за сложившейся в мире ситуации в «Реале» крайне пессимистично смотрят на вероятность совершения каких-либо сделок этим летом.

Мане с большим уважением относится к главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу и получает хорошую зарплату в английском клубе (около 150 тысяч фунтов в неделю).

Чтобы переманить Мане в «Реал», нужно предложить больше денег. Мадридский клуб не может пойти на это в условиях, когда капитан команды Серхио Рамос еще не получил предложение о продлении контракта, а остальным футболистам снижают зарплаты.

«Реал» перешел в режим экономии даже до пандемии коронавируса – на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сейчас проводятся масштабные строительные работы. Они обойдутся примерно в 800 млн евро.

В этом сезоне Мане провел за 28 матчей в , забил 15 мячей и отдал 9 голевых передач.

Игроки «Ливерпуля» и «Эвертона» встали на колено после стартового свистка, а Мане забыл и побежал в атаку