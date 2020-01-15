Стив Макманаман: «Мане и Салах не перейдут в «Реал» или «Барсу». Английские клубы сейчас – лучшие в мире»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стив Макманаман высказался о будущем игроков «красных» Мохамеда Салаха и Садьо Мане.

«У уже есть Эден Азар, они купили Родриго прошлым летом и только что вложились в Рейньера, так что я бы отнесся к подобным слухам с осторожностью.

Несмотря на то, как сложится Лига чемпионов в этом сезоне, английские команды – лучшие в мире на данный момент. «Реал» и – нет.

Оба эти клуба хотят начать сначала, подписать нескольких новичков, потому что и «Реал», и «Барса» проводят разочаровывающий сезон, так что они захотят усилить свой состав.

Несмотря на это, я не думаю, что есть какие-то шансы на переход Садьо Мане или Мохамеда Салаха в «Реал» или «Барселону», – сказал Макманаман.

Стив Макманаман: «Салаху и Стерлингу не нужно ехать в Ла Лигу. «Ливерпуль» и «Ман Сити» – лучшие клубы Европы»