Стив Макманаман: «Мане и Салах не перейдут в «Реал» или «Барсу». Английские клубы сейчас – лучшие в мире»

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Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стив Макманаман высказался о будущем игроков «красных» Мохамеда Салаха и Садьо Мане.

«У «Реала» уже есть Эден Азар, они купили Родриго прошлым летом и только что вложились в Рейньера, так что я бы отнесся к подобным слухам с осторожностью. 

Несмотря на то, как сложится Лига чемпионов в этом сезоне, английские команды – лучшие в мире на данный момент. «Реал» и «Барселона» – нет.

Оба эти клуба хотят начать сначала, подписать нескольких новичков, потому что и «Реал», и «Барса» проводят разочаровывающий сезон, так что они захотят усилить свой состав.

Несмотря на это, я не думаю, что есть какие-то шансы на переход Садьо Мане или Мохамеда Салаха в «Реал» или «Барселону», – сказал Макманаман.

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