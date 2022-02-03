Обамеянг о конфликте с Артетой: «Проблема была только в нем. Я не был счастлив, но оставался спокоен»

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг на своей презентации в качестве игрока «Барселоны» высказался о конфликте с главным тренером .

14 декабря футболист лишился капитанской повязки из-за нарушения дисциплины. С тех пор он не провел ни одного матча в составе лондонской команды.

«Я думаю, что проблема была только в нем, он принял решение. Я не могу сказать много, я не был счастлив, вот и все.

Все произошло вот так. Я был не очень счастлив, но оставался спокоен, вот и все», – сказал Обамеянг.