Обамеянг о конфликте с Артетой: «Проблема была только в нем. Я не был счастлив, но оставался спокоен»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Арсенал Пьер-Эмерик Обамеянг Футбол

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг на своей презентации в качестве игрока «Барселоны» высказался о конфликте с главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой

14 декабря футболист лишился капитанской повязки из-за нарушения дисциплины. С тех пор он не провел ни одного матча в составе лондонской команды.

«Я думаю, что проблема была только в нем, он принял решение. Я не могу сказать много, я не был счастлив, вот и все.

Все произошло вот так. Я был не очень счастлив, но оставался спокоен, вот и все», – сказал Обамеянг.  

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные