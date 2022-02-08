Роналду в запасе начнет игру «МЮ» с «Бернли». У него нет результативных действий в 2022-м

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Бернли Футбол

«Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с «Бернли» в 24-м туре АПЛ.

Форвард манкунианцев Криштиану Роналду начнет игру в запасе впервые с 28 ноября, когда его команда встречалась с «Челси» (1:1).

С тех пор во всех девяти матчах, в которых португалец играл, он выходил с первой минуты.

В 2022 году на счету Роналду пока нет результативных действий ни в одной из четырех игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Бернли» – «МЮ». Погба, Бруну и Кавани в старте, Роналду в запасе. Онлайн-трансляция начнется в 23:00

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