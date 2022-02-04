«МЮ» проявляет наиболее конкретный интерес к Араухо. Защитник не может договориться с «Барсой» о контракте

Защитник Рональд Араухо пока не договорился с «Барселоной» об условиях продления контракта.

На 22-летнего игрока претендуют несколько европейских топ-клубов, однако наиболее конкретный интерес исходит от .

«Барса» начала переговоры с уругвайцем еще до пандемии коронавируса, однако финансовые трудности и смена руководства в клубе помешали договориться с ним ранее.

Первое предложение сине-гранатовых Араухо отклонил, так как его не устроили предложенные финансовые условия.

Защитник понимает, что в «МЮ» или в другом заинтересованном в нем клубе он сможет претендовать на более высокую зарплату.

В этом сезоне Рональд провел в Ла Лиге 16 матчей, на его счету два гола. Подробная статистика игрока – здесь.