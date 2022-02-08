Гендиректор «Барсы» Ревертер подал в отставку из-за конфликта с Лапортой. У них разные взгляды на развитие клуба

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Стало известно, почему генеральный директор «Барселоны» Ферран Ревертер покидает клуб.

По данным El País, дело не в семейных обстоятельствах, как сообщила пресс-служба «Барсы», а в противостоянии, начавшемся между Ревертером и президентом клуба Жоаном Лапортой. Отмечается, что Ревертер не уйдет из «Барсы», пока клуб не наймет нового гендиректора.

В этом сезоне истекают контракты «Барселоны» с компаниями Rakuten и Beko. Ревертер вел переговоры со Spotify, который должен стать титульным спонсором «Барсы» на игровой форме, вторым – на тренировочном комплекте. Кроме того, Spotify получит рекламу на стадионе «Камп Ноу».

Кроме того, Ревертер и его команда искали компанию, которая сменит Beko в качестве спонсора «Барсы». Шли переговоры с криптовалютной компанией. Здесь и начались проблемы между гендиректором и Лапортой. Их отношения охладели после того, как клуб взял кредит у Goldman Sachs.

«Я без проблем руководил клубом, когда половина совета директоров покинула меня. Сейчас у меня тоже не будет проблем», – сказал Лапорта своему близкому окружению. Некоторые руководители «Барсы» не были убеждены, что сотрудничество с криптовалютной компанией – это хорошее решение. Боссы «Барсы» отклонили это предложение.

«Очень сложно, когда ты тратишь много времени на переговоры, а это выбрасывают за борт без внятных объяснений. Такова ситуация в клубе», – сообщил источник в экономическом департаменте «Барсы». Из-за этого конфликт между Лапортой и Ревертером разразился окончательно. Гендиректор почувствовал, что его позиции в «Барсе» слабы, и решил уйти.

Журналист Cope Виктор Наварро сообщил, что Ревертер не получит выходное пособие после увольнения из «Барсы». По его версии, между Ревертером и Лапортой не было взаимопонимания, они по-разному видели развитие «Барсы». Решение об уходе Ревертера было принято в дружественной обстановке, без каких-либо скандалов и драм.

Ревертер занимал пост генерального директора «Барселоны» с 1 июля 2021 года. Его основной задачей было улучшение финансового положения клуба, в частности, сокращение расходов после падения доходов. Вместе с директором Матеу Алемани они выступали против продления контракта с Лионелем Месси.

Ревертер руководил стратегией «Барсы» до 2026 года. Он достиг целей по реструктуризации долгов, сокращению зарплатной ведомости и установлению сотрудничества с новыми спонсорами.

 

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