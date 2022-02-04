«Барса» будет получать около 57 млн евро в год от Spotify. Компания получит права на название «Камп Ноу» и разместит лого на форме (ESPN)

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«Барселона» продолжает вести переговоры со Spotify о спонсорстве.

Как сообщает ESPN, по условиям сделки логотип музыкального стримингового сервиса будет размещен как на основной форме клуба, так и на тренировочной.

Кроме того, Spotify получит права и на нейминг стадиона «Камп Ноу». Вся сделка принесет каталонцам около 57 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что «Барселона» объявит о сделке со Spotify на следующей неделе.

«Барса» нашла нового спонсора – Spotify. Его владелец мечтает купить «Арсенал», дружит с Цукербергом и дает 70 миллионов в год

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