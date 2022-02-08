Гвардиола о Грилише, Уокере и Марезе в баре: «Оштрафуем их, ведь они не пригласили меня. Позовут в следующий раз, надеюсь»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола с юмором отреагировал на вопрос о футболистах команды Джеке Грилише, Кайле Уокере и Рияде Марезе.

В соцсетях распространилось видео, где видно, что игроки посетили коктейль-бар Albert’s Schloss в Манчестере на выходных.

– Я очень расстроен, потому что они не пригласили меня, и это мне не нравится. В следующий раз, надеюсь, они меня позовут.

На видео не понятно, что именно произошло. Ужинают вместе, трезвые, наслаждаются временем, которое проводят с партнерами по команде и с сотрудниками клуба. Но они будут оштрафованы, потому что они не пригласили меня.

– Считаете ли вы, что к вашим игрокам относятся несправедливо?

– В данном случае – да, – сказал Гвардиола.

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