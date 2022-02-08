Рангник о расизме в адрес Эланги: «Комментарии идиотов в соцсетях – это социальная проблема, которая усугубляется в футболе»

Главный тренер высказался о расистских оскорблениях в адрес полузащитника Энтони Эланги.

19-летний футболист не реализовал решающий удар в серии пенальти после матча Кубка Англии против «Мидлсбро» (1:1, по пенальти – 7:8). «Юнайтед» выбыл из розыгрыша турнира, а под постами игрока в инстаграме стали появляться оскорбительные комментарии.

«Я узнал, что в социальных сетях снова появились комментарии от каких-то идиотов после игры с «Мидлсбро», когда не забил пенальти.

Но опять же, это проблема не только футбола. Это социальное явление или проблема, и, конечно, она усугубляется в футболе, потому что очень многие читают, что пишут или говорят другие», – сказал Рангник.