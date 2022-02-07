Черчесов о поражении от «Пакша»: «Если рассуждать философски, то после 0:3 легче объяснить игрокам, что не так»

Главный тренер «Ференцвароша» прокомментировал поражение от «Пакша» (0:3).

– Результат для нас неприятный. Мы готовились к матчу, соперник был непростым, потому что «Пакш» демонстрирует своеобразный футбол. У нас же не получилось собрать всю команду – кто-то травмирован, кто-то дисквалифицирован, у кого-то ковид, а еще пара людей наконец-то вернулась с Кубка Африки.

С одной стороны, это хорошо, с другой – появление новых лиц влияет на работу. Очень неприятное поражение, после хорошей игры в дерби против . Тогда победили, но после матча возникли вопросы по здоровью у пяти человек, которых изначально не хотел менять.

Если рассуждать философски, то после 0:3 легче объяснить футболистам, что сделано не так. Другое дело, что мне и тренерскому штабу нужно все проанализировать к 1/8 финала Кубка против «Вашаша», намеченного уже на 9 февраля. Надеюсь, что большинство отсутствовавших в прошлой встрече подойдут к среде. Это очень важный трофей, «Ференцварош» пять лет его не брал, так что намерены выиграть турнир.

– Сейчас «Ференцварош» уже ваша команда или только ее создаете?

– Слукавлю, если скажу, что все нормально. Уже упоминал, что трое вернулись с Кубка Африки, провели с нами одно занятие и были вынуждены выйти на поле, потому что другие оказались травмированы. Было видно, что в игре появился дисбаланс.

Сейчас все на месте, главное, чтобы никто не болел. Пока ни разу не случалось, чтобы весь коллектив оказался в сборе. Из 23 дней, которые тренирую , где-то 17-18 не видел 8-9 футболистов. Но ребята работают, впитывают, теперь задача найти определенные сочетания и стать боеспособной командой, – сказал Черчесов.