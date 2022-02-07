Зюле бесплатно перейдет в «Боруссию» из «Баварии» летом

Защитник «Баварии» продолжит карьеру в дортмундской .

26-летний футболист летом присоединится к своей новой команде на правах свободного агента, сообщает Frankfurter Rundschau со ссылкой на окружение немца. Эту информацию подтверждает также инсайдер Sport Bild Кристиан Фальк.

По завершении сезона истекает срок контракта игрока с мюнхенским клубом. Он не сумел договориться о продлении договора, так как его не устроили предложенные финансовые условия.

Также на решение Зюле об уходе повлияло то, что долго не обращалась к нему, а когда это произошло, то предложение было устным.

Никлас проводит в «Баварии» пятый сезон. Его подробная статистика – здесь.