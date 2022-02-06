«Бавария» предложила Зюле менее 10 млн евро в год – меньше, чем Кристенсену. Никлас остался разочарован и решил уйти из клуба

Стали известны причины, по которым защитник Никлас Зюле не стал продлевать истекающий летом контракт с «Баварией».
Мюнхенцы предложили 26-летнему игроку зарплату менее 10 млн евро в год – меньше, чем клуб предложил защитнику «Челси» Андреасу Кристенсену.
Зюле был очень разочарован таким предложением, сообщает Bayern&Germany со ссылкой на журналиста Bild Кристиана Фалька.
Также на решение немца об уходе повлияло то, что «Бавария» долго не обращалась к нему, а когда это произошло, то предложение было устным.
Никлас проводит в «Баварии» пятый сезон. Его подробная статистика – здесь.