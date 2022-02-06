«Бавария» предложила Зюле менее 10 млн евро в год – меньше, чем Кристенсену. Никлас остался разочарован и решил уйти из клуба

Стали известны причины, по которым защитник не стал продлевать истекающий летом контракт с «Баварией».

Мюнхенцы предложили 26-летнему игроку зарплату менее 10 млн евро в год – меньше, чем клуб предложил защитнику .

Зюле был очень разочарован таким предложением, сообщает Bayern&Germany со ссылкой на журналиста Bild Кристиана Фалька.

Также на решение немца об уходе повлияло то, что долго не обращалась к нему, а когда это произошло, то предложение было устным.

Никлас проводит в «Баварии» пятый сезон. Его подробная статистика – здесь.