Рюдигер хочет получать 225 тысяч фунтов в неделю вместо нынешних 100. Он отклонил предложения «Челси» и «Реала»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер продолжает настаивать на повышении зарплаты.
Сообщалось, что 28-летний игрок отклонил очередное предложение лондонцев о контракте с зарплатой около 200 тысяч фунтов в неделю.
Как отмечает The Athletic, немец хочет получать около 225 тысяч фунтов в неделю – больше, чем он запрашивал в переговорах изначально.
Помимо предложения от «Челси», Рюдигер также отклонил предложение «Реала» (около 173 тысяч фунтов в неделю). При этом отмечается, что мадридский клуб не слишком заинтересован в трансфере игрока.
Сейчас Рюдигер получает 100 тысяч фунтов в неделю.