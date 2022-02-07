Рюдигер хочет получать 225 тысяч фунтов в неделю вместо нынешних 100. Он отклонил предложения «Челси» и «Реала»

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Защитник «Челси» Антонио Рюдигер продолжает настаивать на повышении зарплаты.

Сообщалось, что 28-летний игрок отклонил очередное предложение лондонцев о контракте с зарплатой около 200 тысяч фунтов в неделю.

Как отмечает The Athletic, немец хочет получать около 225 тысяч фунтов в неделю – больше, чем он запрашивал в переговорах изначально.

Помимо предложения от «Челси», Рюдигер также отклонил предложение «Реала» (около 173 тысяч фунтов в неделю). При этом отмечается, что мадридский клуб не слишком заинтересован в трансфере игрока.

Сейчас Рюдигер получает 100 тысяч фунтов в неделю.

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