«Месси остается одним из величайших в истории. Отлично, что он играет во Франции». Тренер «Лилля» Гурвеннек о Лео

Теги Лилль ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Жослен Гурвеннек Футбол

Главный тренер «Лилля» Жослен Гурвеннек перед матчем с «ПСЖ» поделился мнением о форварде Лионеле Месси.

«Я не видел всех матчей, и нельзя составить представление, увидев одну-две игры. Увидеть его во Франции – отличная новость, а его участие в нашем чемпионате – это всегда отличная новость и что-то позитивное.

У него возникли небольшие проблемы, но он по-прежнему остается великим игроком. Тут и говорить нечего, он остается замечательным игроком и одним из величайших в истории. Я надеюсь, что он еще много лет будет играть в футбол», – сказал француз.

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