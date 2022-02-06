«Месси остается одним из величайших в истории. Отлично, что он играет во Франции». Тренер «Лилля» Гурвеннек о Лео

Главный тренер «Лилля» перед матчем с поделился мнением о форварде .

«Я не видел всех матчей, и нельзя составить представление, увидев одну-две игры. Увидеть его во Франции – отличная новость, а его участие в нашем чемпионате – это всегда отличная новость и что-то позитивное.

У него возникли небольшие проблемы, но он по-прежнему остается великим игроком. Тут и говорить нечего, он остается замечательным игроком и одним из величайших в истории. Я надеюсь, что он еще много лет будет играть в футбол», – сказал француз.