Экс-игрок Маурисио, который сейчас выступает за клуб «Джохор Дарул Такзим» из Малайзии, поделился ожиданиями от товарищеской игры против бывшей команды.

– В составе «Джохора» ты сыграешь против «Спартака». Особенный матч для тебя?

– Да, разумеется, жду этой игры. Будет круто снова встретиться с кем-то из ребят. «Спартак» для меня особенный клуб, так что и матч будет особенный.

Желаю болельщикам «Спартака» поддерживать свой клуб. «Спартак» – лучший клуб в России, я тоже остаюсь болельщиком и слежу за результатами команды.

Верю, что красно-белые вернут победные традиции и завоюют много титулов, – сказал Маурисио.