Месси говорил игрокам «Барсы» и Хави в ресторане, что ему тяжело адаптироваться в «ПСЖ» (El Confidencial)

Теги ПСЖ Барселона Хави Лионель Месси лига 1 Франция Серджи Бускетс Жорди Альба Футбол

Форвард Лионель Месси испытывает трудности с адаптацией в «ПСЖ».

Как пишет El Confidencial, на прошлой неделе аргентинец прилетел из Парижа в Барселону, чтобы поужинать с Серджи Бускетсом и Жорди Альбой, двумя своими лучшими друзьями из «Барселоны».

В японском ресторане Месси встретил Хави, который праздновал свое 42-летие, и присоединился к столу. На ужине, где были жены футболистов, все делились тем, как у них дела.

По данным источника, Месси рассказал, как трудно ему адаптироваться к смене страны, клуба и команды. Аргентинец уходил из ресторана в серьезном настроении.

Также в тексте El Confidencial отмечается, что Месси не может найти мотивацию в «ПСЖ». В Париже он живет в доме без футбольного поля и бассейна, хотя в его особняке в Барселоне все это было. Лео скучает по языку, климату, друзьям и по городу.

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