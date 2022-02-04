Месси говорил игрокам «Барсы» и Хави в ресторане, что ему тяжело адаптироваться в «ПСЖ» (El Confidencial)

Форвард Лионель Месси испытывает трудности с адаптацией в .

Как пишет El Confidencial, на прошлой неделе аргентинец прилетел из Парижа в Барселону, чтобы поужинать с и , двумя своими лучшими друзьями из «Барселоны».

В японском ресторане Месси встретил , который праздновал свое 42-летие, и присоединился к столу. На ужине, где были жены футболистов, все делились тем, как у них дела.

По данным источника, Месси рассказал, как трудно ему адаптироваться к смене страны, клуба и команды. Аргентинец уходил из ресторана в серьезном настроении.

Также в тексте El Confidencial отмечается, что Месси не может найти мотивацию в «ПСЖ». В Париже он живет в доме без футбольного поля и бассейна, хотя в его особняке в Барселоне все это было. Лео скучает по языку, климату, друзьям и по городу.