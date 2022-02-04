Семак о серии без побед в гостях в еврокубках: «Ну, какая психология? Причины игровые, мы не сильнее, поэтому не выигрываем»

Главный тренер в интервью Sports.ru поделился мнением о неудачных результатах командах в гостевых матчах еврокубков.

– «Зенит» отправляется на выездной матч еврокубков. Ваши ощущения такие же, как при выезде в ?

– Абсолютно, нет никакой разницы в подготовке.

– Вы не видите закономерности в 16 матчах без побед в гостях?

– Конечно, она есть. Думаю, ни в одном из матчей мы не выглядели сильнее соперника, чтобы сказать: «Вот, нам не повезло». При стечении обстоятельств могли кого-то обыграть, но глобально, наверное, нет.

Мы можем кого-то обыграть, но это будет что-то не без доли везения, чем за счет игровых качеств. Мы не сильнее других команд, не можем говорить: «Сейчас поедем и обыграем». Возможно, когда-нибудь и обыграем, любая серия заканчивается.

– То есть это не проблема психологии, а проблема мастерства?

– Ну, какая психология? Говорить о ней будут всегда, все тренеры абсолютно. Любая команда, чемпион любой страны, теряет очки с аутсайдерами. Это же вопрос психологии, конечно, тренеры будут о ней говорить. Невозможно быть предельно мотивированным с каждым соперником на протяжении пятидесяти матчей, все равно будет осечка

и (6:1) – такое же тоже бывает. Тем и интересен футбол, это же тоже психология чистой воды.

Психология – огромный пласт. Ни одному тренеру не удавалось избежать таких ситуаций.

– Правильно понимаю, что психологических причин в этой серии вы не видите?

– Игровые. Мы не сильнее, поэтому и не выигрываем, исключительно игровые моменты. Настроены? Настроены. Стараемся? Стараемся. Не получается, потому что мы недостаточно сильны были в этих матчах, мы не играли лучше.

Давление и интенсивность других чемпионатов не позволяет нам быть выше на этом этапе, чем другие команды.

– Ближайший выезд – «Бетис». Все знают, что там происходит на стадионе. Команде не нужна особая психологическая история к этому выезду?

– Какая?

– Я не знаю, я не тренер.

– Я тренер, надо тренировать. Какая особая история нужна игрокам, чтобы выходить и заниматься их любимым делом? Мне сложно сказать.

– это не только давление трибун, но и уровень команды. У тоже потрясающие болельщики, невероятная атмосфера. Такое давление, что там любой команде сложно играть, – сказал Семак.