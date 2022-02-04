«Дзюба может решить исход любой игры. Он еще не в том возрасте, когда не нужно думать о сборной». Вайсс о форварде

Главный тренер «Слована» , возглавлявший ранее «Сатурн», оценил вероятность возвращения нападающего в сборную России.

— Дзюба при Карпине не провел ни одного матча. Как быть тренеру с таким характерным футболистом?

— Он один из моих любимых игроков, очень веселый человек. Артем неоднократно доказывал, что является хорошим футболистом. Не знаю, какие отношения у него были с Валерой, но это уже история.

Дзюба – крутой нападающий, способный решить исход любого матча. Без разницы, начинает ли он в стартовом составе или выходит на замену, он помогает команде. Вспомните чемпионат мира в России, когда турнир начал Смолов, а потом Артем стал звездой. Думаю, он еще не в том возрасте, когда уже не нужно думать о сборной.

— Дзюба в прошлом году стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России. Не хватает нападающему одного гола, чтобы стать лучшим и в сборной России.

— Это отличная мотивация для него, чтобы вернуться в главную команду страны и войти в историю, – сказал Вайсс.