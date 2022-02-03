Рангник о Гринвуде: «Его ситуация стала темой для обсуждений в команде, но игроки – тоже люди»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал, повлияла ли на тренировочный процесс ситуация, сложившаяся вокруг игрока команды .

Напомним, 20-летнего футболиста арестовали по подозрению в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. Вчера англичанина выпустили под залог, но, несмотря на это, он не будет тренироваться и играть за «МЮ».

– Насколько непросто команде было тренироваться на этой неделе, учитывая, что происходит вокруг?

– У нас была хорошая, обычная тренировочная неделя. Мы провели пять занятий, считая сегодняшнее.

Конечно, ситуация с Гринвудом стала темой для обсуждений в команде, но игроки – тоже люди, а Мэйсон был частью состава до зимней паузы. Как я уже сказал, тренировки проходили в обычном режиме, в нормальных условиях.

Мы с нетерпением ждем завтрашнего матча, – сказал Рангник.

Завтра сыграет с «Мидлсбро» в 4-м раунде Кубка Англии. Начало матча – в 23:00 по московскому времени.