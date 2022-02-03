Болельщики «МЮ» могут бесплатно обменять футболки с фамилией Гринвуда

Болельщики «Манчестер Юнайтед» смогут бесплатно обменять свои футболки с фамилией Мэйсона Гринвуда, сообщает Daily Mail со ссылкой на представителя клуба.
Вчера 20-летнего англичанина выпустили под залог. Его подозревают в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством.
В понедельник клуб убрал всю продукцию, связанную с Гринвудом, с сайта, а некоторые фанаты стали возвращать в магазин футболки с фамилией форварда.
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