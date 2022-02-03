Болельщики «МЮ» могут бесплатно обменять футболки с фамилией Гринвуда

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес происшествия Мэйсон Гринвуд Футбол

Болельщики «Манчестер Юнайтед» смогут бесплатно обменять свои футболки с фамилией Мэйсона Гринвуда, сообщает Daily Mail со ссылкой на представителя клуба.

Вчера 20-летнего англичанина выпустили под залог. Его подозревают в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством.

В понедельник клуб убрал всю продукцию, связанную с Гринвудом, с сайта, а некоторые фанаты стали возвращать в магазин футболки с фамилией форварда.

Карьера Гринвуда рушится: его удалили из фифы, Nike приостановил контракт, партнеры отписываются в соцсетях
 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные