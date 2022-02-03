Соболев о «Спартаке»: «Мы верим в чемпионство. Если выиграем все матчи – почему бы не стать и чемпионами»

Форвард считает, что у московского клуба еще есть шансы на чемпионство в этом сезоне.

– Можно ли сегодня говорить, что «Спартак» не борется за чемпионство в сезоне-2021/22?

– (После долгой паузы) Непростой вопрос, на самом деле. Если вспоминать прошлый сезон: какое отставание было у «Локомотива» от второго места, а они весной почти все выиграли. Мы, конечно, верим в чемпионство — каждый из нас. Но если смотреть на реалии, это будет очень тяжело.

Я надеюсь, что мы попадем в двойку, чтобы играть в Лиге чемпионов. Не могу сказать, что мы будем чемпионами, потому что отставание очень большое. Но приложим все усилия в борьбе за второе место. А если выиграем все матчи — почему бы не стать и чемпионами, – сказал Соболев.

«Спартак» идет на 9-м месте, набрав 23 очка. У лидирующего «Зенита» 38 баллов.