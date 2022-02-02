Мюллер об ассистах: «Даже опережаю Месси, если смотреть на статистику за последние 3 года»

Полузащитник «Баварии» высказался о соперничестве с форвардом по количеству результативных передач.

– Можете ли вы сказать, что по количеству ассистов сейчас с вами может соперничать только Лионель Месси?

– Если мы учитываем ассисты, то, вероятно, так оно и есть на данный момент. Если смотреть на статистику за последние три года, то я даже опережаю Месси.

Конкуренция с лучшими игроками мира очень меня мотивирует. Я делаю это с 2010 года. Но в том, чтобы прямо сравнивать меня с Месси, нет большого смысла, – сказал Мюллер в интервью Bild.

В текущем сезоне Мюллер забил 6 голов и сделал 16 передач в 20 матчах Бундеслиги. Его статистика – здесь.

Мюллер о 180 голевых пасах Месси: «Продолжаю работать, чтобы приблизиться к королю ассистов»