Мюллер об ассистах: «Даже опережаю Месси, если смотреть на статистику за последние 3 года»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Лионель Месси лига 1 Франция Томас Мюллер Футбол

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер высказался о соперничестве с форвардом «ПСЖ» Лионелем Месси по количеству результативных передач.

– Можете ли вы сказать, что по количеству ассистов сейчас с вами может соперничать только Лионель Месси?

– Если мы учитываем ассисты, то, вероятно, так оно и есть на данный момент. Если смотреть на статистику за последние три года, то я даже опережаю Месси.

Конкуренция с лучшими игроками мира очень меня мотивирует. Я делаю это с 2010 года. Но в том, чтобы прямо сравнивать меня с Месси, нет большого смысла, – сказал Мюллер в интервью Bild.

В текущем сезоне Мюллер забил 6 голов и сделал 16 передач в 20 матчах Бундеслиги. Его статистика – здесь.

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