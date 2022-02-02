Почеттино устал от «ПСЖ». Он говорит своему окружению, что уйдет летом (Foot Mercato)

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед лига 1 Франция Леонардо Маурисио Почеттино Футбол

Тренер Маурисио Почеттино хочет покинуть «ПСЖ», утверждает Foot Mercato.

По данным источника, аргентинец был готов уйти несколько недель назад, если бы парижане нашли ему замену. Тренер держит в уме возможное назначение в «Манчестер Юнайтед» и хотел присоединиться к английскому клубу уже в январе.

Почеттино устал от «ПСЖ». Он точно не продолжит работу с клубом после завершения нынешнего сезона и уже говорит об этом людям, которые его окружают.

49-летний специалист устал от «ПСЖ» как со спортивной точки зрения, так и с точки зрения того, что происходит вокруг клуба. Он чувствует давление и испытывает проблемы в отношениях со спортивным директором клуба Леонардо.

Почеттино просил «ПСЖ» подписать Танги Ндомбеле из «Тоттенхэма» и считал сделку осуществимой, однако игрок оказался в «Лионе». Это тоже не устраивает тренера.

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