Президент «Фиорентины»: «Влахович хотел разрушить клуб, его агенты – лжецы. Было очевидно, что он уже с кем-то договорился»

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо резко высказался о форварде , который несколько дней назад стал игроком , и его агентах.

«Очень разочарован критикой, которую получаю, в том числе и словами, которые я не могу принять. Нужно остановиться и подумать. Казалось, что своим поведением и тем, что все мы сделали для «Фиорентины», я показал, каковы мои ценности. Гадости и оскорбления, которые я получал на протяжении последних дней, неприемлемы.

Я очень разочарован, мне нужно обдумать решения, которые придется принять. В ноябре врачи сказали, что мне не стоит летать в Италию, так как я плохо себя чувствовал, но я сделал это, чтобы внести свой вклад и помочь Душану и его агентам разобраться. При нашей прошлой встрече он даже не поздоровался.

Всем было очевидно, что Влахович уже с кем-то договорился. Он отказывался от всех предложений. Я много раз летал в Англию, но всякий раз он говорил «нет».

Влахович хотел остаться, пока его контракт не закончится (соглашение действовало до лета 2023 года – прим. Sports.ru), и разрушить «Фиорентину». Его агенты хотели 10% от суммы трансфера и эксклюзивное право на переговоры. Они хотели заработать на нас, так что его продажа сейчас – это прекрасная сделка.

Его агенты – лжецы. В ноябре у нас была хорошая встреча, я ожидал положительного ответа на следующее утро и думал, что мы подпишем контракт. Но вместо этого он попросил удвоить предложение», – сказал Коммиссо в аудиозаписи, опубликованной на сайте «Фиорентины».

Фанаты «Фиорентины» об уходе Влаховича в «Юве»: «Очередной маленький человек без яиц, чести и уважения. Очередной владелец, продающий лучших игроков врагам»