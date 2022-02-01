Представлен рейтинг самых дорогих трансферных сделок этой зимы по версии Transfermarkt.

Самым дорогим стал переход нападающего из «Фиорентины» в «Ювентус». Transfermarkt оценил сделку в 81,6 млн евро.

Топ-6 самых дорогих трансферов января:

1. Душан Влахович. – . 81,6 млн евро.

2. . – . 55 млн евро

3. . – . 45 млн евро.

4. . – . 42,1 млн евро.

5. . – «Ньюкасл». 30 млн евро.

5. . – . 30 млн евро.