Представлен рейтинг самых дорогих трансферных сделок этой зимы по версии Transfermarkt.
Самым дорогим стал переход нападающего Душана Влаховича из «Фиорентины» в «Ювентус». Transfermarkt оценил сделку в 81,6 млн евро.
Топ-6 самых дорогих трансферов января:
1. Душан Влахович. «Фиорентина» – «Ювентус». 81,6 млн евро.
2. Ферран Торрес. «Манчестер Сити» – «Барселона». 55 млн евро
3. Луис Диас. «Порту» – «Ливерпуль». 45 млн евро.
4. Бруно Гимараэс. «Лион» – «Ньюкасл». 42,1 млн евро.
5. Крис Вуд. «Бернли» – «Ньюкасл». 30 млн евро.
5. Люка Динь. «Эвертон» – «Астон Вилла». 30 млн евро.