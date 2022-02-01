Трансфер Влаховича – самый дорогой в январе. Переходы Торреса и Диаса – в топ-3 (Transfermarkt)

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Представлен рейтинг самых дорогих трансферных сделок этой зимы по версии Transfermarkt.

Самым дорогим стал переход нападающего Душана Влаховича из «Фиорентины» в «Ювентус». Transfermarkt оценил сделку в 81,6 млн евро.

Топ-6 самых дорогих трансферов января:

1. Душан Влахович. «Фиорентина»«Ювентус». 81,6 млн евро.

2. Ферран Торрес. «Манчестер Сити»«Барселона». 55 млн евро

3. Луис Диас. «Порту»«Ливерпуль». 45 млн евро.

4. Бруно Гимараэс. «Лион»«Ньюкасл». 42,1 млн евро.

5. Крис Вуд. «Бернли» – «Ньюкасл». 30 млн евро. 

5. Люка Динь. «Эвертон»«Астон Вилла». 30 млн евро.

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