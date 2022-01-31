Медосмотр Обамеянга для «Барсы» отменен, но его представители общаются с клубом. Все зависит от трансфера Дембеле

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Переход нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга из «Арсенала» в «Барселону» находится под угрозой срыва.

Медосмотр форварда для каталонского клуба был отменен. Несмотря на это, представители Обамеянга продолжают общаться с директором «Барсы» Матеу Алемани, пишет журналистка Хелена Кондис.

Сделка по Обамеянгу зависит от того, уйдет ли Усман Дембеле. Зарплатный лимит «Барселоны» позволяет клубу платить форварду лишь около 2 млн евро в год. Если же Дембеле уйдет, то каталонский клуб сможет взять на себя зарплату габонца в полном объеме.

Ранее сообщалось, что вопрос о распределении зарплаты игрока между «Арсеналом» и «Барселоной» является препятствием для трансфера.

В текущем сезоне 32-летний габонец провел 14 матчей в АПЛ, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь.

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