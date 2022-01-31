Дембеле близок к переходу в «Челси»

Вингер Усман Дембеле может перейти в из «Барселоны».

По данным Mundo Deportivo, лондонский клуб является наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для 24-летнего игрока. «Челси» получил согласие на трансфер от игрока, его представителей и «Барсы».

Агент футболиста Мусса Сиссоко уже прилетел в Англию. Француз понимает, что не будет играть, если останется в «Барсе», поэтому согласен на переход.

ABC со ссылкой на источник, близкий к сделке, пишет, что «все готово на 99%». Игрок подпишет контракт сроком до июня 2026 года.

В этом сезоне 24-летний вингер провел 11 матчей за «Барсу», забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.