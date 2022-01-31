Понсе перешел из «Спартака» в «Эльче» на правах аренды с правом выкупа

Нападающий Эсекиэль Понсе перешел из «Спартака» в «Эльче» на правах аренды.
Как сообщает пресс-служба красно-белых, арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.
У «Эльче» есть право выкупа трансфера аргентинца, которое станет обязательным при наступлении определенных обстоятельств.
В данный момент 24-летний форвард восстанавливается от последствий тяжелой травмы, которую получил в Неаполе в сентябре прошлого года.
Понсе выступал за «Спартак» с лета 2019 года. С тех пор он провел 73 матча и забил 25 мячей.
📯 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Ezequiel Ponce— Elche Club de Fútbol 🌴 (@elchecf) January 31, 2022
🤝 El delantero argentino llega cedido con opción de compra procedente del @fcsm_official
💚 #BienvenidoPonce 🤍 pic.twitter.com/Z26NAr6fLQ