Понсе перешел из «Спартака» в «Эльче» на правах аренды с правом выкупа

Нападающий Эсекиэль Понсе перешел из в на правах аренды.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.

У «Эльче» есть право выкупа трансфера аргентинца, которое станет обязательным при наступлении определенных обстоятельств.

В данный момент 24-летний форвард восстанавливается от последствий тяжелой травмы, которую получил в Неаполе в сентябре прошлого года.

Понсе выступал за «Спартак» с лета 2019 года. С тех пор он провел 73 матча и забил 25 мячей.