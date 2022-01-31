Деспотович перейдет в тульский «Арсенал». Все согласовано

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Бывший нападающий «Рубина» Джордже Деспотович станет игроком тульского «Арсенала».

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, все детали сделки согласованы. В ближайшее время стороны подпишут соглашение. 

30 января контракт между «Рубином» и Деспотовичем был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

29-летний форвард в этом сезоне сыграл в 9 матчах РПЛ, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь.

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