Деспотович перейдет в тульский «Арсенал». Все согласовано

Бывший нападающий станет игроком тульского .

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, все детали сделки согласованы. В ближайшее время стороны подпишут соглашение.

30 января контракт между «Рубином» и Деспотовичем был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

29-летний форвард в этом сезоне сыграл в 9 матчах , забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь.

«Конфликта не было. Я даже дочку назову Леонида». Деспотович ушел из «Рубина» – и отрицает ссору со Слуцким