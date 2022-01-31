«ПСЖ» предлагает «Барсе» обмен Эбимбе и Диалло на Дембеле без доплат

хочет обменять двух футболистов на вингера «Барселоны» .

По данным журналистки Cope Хелены Кондис Эдо, французский клуб предлагает «Барсе» обмен 21-летнего полузащитника и левого защитника на Дембеле.

При этом доплат со стороны «ПСЖ» или «Барселоны» не предполагается – французы хотят просто обменяться игроками.

Сообщалось, что «Барса» просит за Дембеле 20 млн евро.

В этом сезоне 24-летний вингер провел 11 матчей за «Барсу», забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.