«ПСЖ» предлагает «Барсе» обмен Эбимбе и Диалло на Дембеле без доплат

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«ПСЖ» хочет обменять двух футболистов на вингера «Барселоны» Усмана Дембеле.

По данным журналистки Cope Хелены Кондис Эдо, французский клуб предлагает «Барсе» обмен 21-летнего полузащитника Эрика Эбимбе и левого защитника Абду Диалло на Дембеле.

При этом доплат со стороны «ПСЖ» или «Барселоны» не предполагается – французы хотят просто обменяться игроками.

Сообщалось, что «Барса» просит за Дембеле 20 млн евро.

В этом сезоне 24-летний вингер провел 11 матчей за «Барсу», забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.

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